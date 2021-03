News

Neue 4K & WQHD-Monitore von Samsung

Samsung stellt mit den Serien S6, S8 und S8U neue Business-Monitore in unterschiedlichen Größen und Ausstattungsvarianten vor. Neben der hohen Auflösung zählen ein höhenverstellbarer Standfuß zur Grundausstattung, die S6U-Reihe bietet zusätzlich einen Ethernet-Slot und kann als Dockingstation genutzt werden. S6 und S6U mit QHD-Auflösung sind bereits im Handel, kleinere Varianten sowie der S6U im 32 Zoll Curved-Design folgen im April, S8 und S8U kommen mit UHD-Panel ab Mitte Mai.

Das Curved Panel des S6U in 34 Zoll wird einen Wölbungsradius von 1.000R und Ultra-WQHD-Auflösung (3.440 x 1.440 Pixel) aufweisen. Außerdem ein Kontrastverhältnis von 4.000:1 und eine max. Helligkeit von 300 cd/m2 und HDR10. Auch Funktion für eine augenschonende Darstellung sind integriert. Auch an Bord: HDMI und Display-Port, 3x USB + 1x USB-C sowie Ethernet. Die Reaktionszeit liegt bei 5ms, die Bildwiederholrate bei 100 Hz.

Zusätzlich zur 34" Curved Version gibt es die S6U-Reihe in 24, 27 und 32 Zoll im Flat-Design mit QHD-Auflösung. Ohne LAN-Schnittstelle gibt es die S6-Reihe in 24, 27 und 32 Zoll. FreeSync ist integriert. Die S8-Reihe gibt es in 27 und 32 Zoll, den S8U in 27 Zoll.

Preise: