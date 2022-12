News

Metallica Gratis-Konzert bei Pluto TV & YouTube

Metallica veranstalten in der Nacht auf Samstag ein kostenloses Konzert, bei dem Spenden für die eigene "All Within My Hands"-Stiftung gesammelt werden.

Das "Metallica Presents: The Helping Hands Concert" wird bei Paramount+ aber auch gratis bei Pluto TV und über den MTV YouTube-Kanal übertragen und startet am 17.12. um 02:30 Uhr.

Neben Metallica wird bei dem Auftritt in Los Angeles auch Greta Van Fleet dabei sein. An der Moderation ist der Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel beteiligt.

Im April 2023 veröffentlichen Metallica ihr neues Album "72 Seasons" auf CD und LP.

