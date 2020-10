News

Mehr Dolby Atmos & Ultra High Definition Audio bei Amazon Music HD

Amazon.de erweitert das Musikangebot bei Amazon Music HD. Von Universal Music und Warner Music sollen Tausende von Liedern und Alben in Amazons "Ultra High Definition"-Format neu veröffentlicht werden, bei dem die Musik mit einer Bittiefe von 24 Bit und einer Abtastrate von bis zu 192 kHz gestreamt wird.

Zu den neuen Titeln gehören Alben wie Man On The Moon: The End of Day von Kid Cudi; MTV Unplugged In New York von Nirvana; Don't Think Twice von Waylon Jennings; Diana & Marvin von Diana Ross; Lucille von B.B. King; Joanne von Lady Gaga; Yours Truly, das Debütalbum von Ariana Grande; 2 Chainz The Play don’t care who makes it; J. Cole’s album KOD, und Natty Dread von Bob Marley and the Wailers.

Ausserdem kommt auch Nachschub in 3D-Audioformaten wie Dolby Atmos und Sony 360 Reality Audio. Alben wie Tom Pettys kommende Veröffentlichung Wildflowers & All the Rest; Live From The Forum MMXVIII von den Eagles; die 20. Jubiläumsausgabe von Hybrid Theory von Linkin Park; das gleichnamige Debütalbum der Ramones; Lady Gaga’s Chromatica; Hollywood is Bleeding von Post Malone; und Selena Gomez‘ Rare; sollen bald zum Streaming in 3D Audio zur Verfügung stehen. Gregory Porters neuestes Album ALL RISE wurde bereits am 28. August auf Amazon Music HD in Ultra HD und 3D/Dolby Atmos veröffentlicht.

Für die 3D Audio-Wiedergabe von Amazon Music HD wird der Amazon Echo Studio-Lautsprecher von Amazon benötigt. Die Dolby Atmos-Wiedergabe über einen AV-Receiver mit Dolby Atmos-Lautsprecher-System ist derzeit noch nicht möglich.

Amazon Music HD wird momentan kostenlos zum 90 Tage-Test angeboten und kostet regulär 12,99 EUR im Monat für Amazon Prime Mitglieder. Ein Amazon Music Unlimited HD-Jahresabo kostet 129 EUR oder als Familien-Abo 199 EUR. Ohne Amazon Prime-Mitgliedschaft kostet Amazon Music HD 14,99 EUR pro Monat.

