"Fantastic Four" in 4K & HDR bei Disney+

Disney zeigt ab sofort auch die "Fantastic Four"-Filme bei Disney+. Während "Fantastic Four" aus dem Jahr 2005 und "Fantastic Four - Rise of the Silver Surver" aus dem Jahr 2007 lediglich in HD angeboten werden, gibt es die "Fantastic Four"-Verfilmung aus dem Jahr 2015 von Josh Trank auch in 4K Ultra HD inklusive HDR.

Der Film wurde von Constantin Film in Deutschland bislang nur auf Blu-ray Disc angeboten während Fox in den USA auch eine Ultra HD Blu-ray (ohne deutschen Ton) veröffentlicht hat.

Ebenfalls neu bei Disney+ sind auch die beiden "Rio"-Animationsfilme und die Tom Hanks-Komödie "Big" - jeweils in HD.

www.disneyplus.com

