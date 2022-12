News

Kommt "Avatar: The Way of Water" mit "High Frame Rate" ins Heimkino?

James Cameron hat bereits "Avatar" und "Titanic" mit "High Frame Rate" remastert und zeigt auch "Avatar: The Way of Water" mit 48 fps im Kino. Cameron nutzt für seine Filme die dynamische "TrueCut Motion"-Techologie von Pixelworks. Die Firma kündigt jetzt via Twitter an, dass man schon bald auch eine Ankündigung für "TrueCut Motion" zum Einsatz im Heimkino erwarten könne:

TrueCut Motion is delivering cinematic high frame rate only in cinemas today (this is a big week for cinematic high frame rate), but no need to hold your breath, we'll have more to say about TrueCut Motion for home theaters soon.

48 fps wird derzeit weder von den Ultra HD Blu-ray- noch Blu-ray Disc-Standards unterstützt. Vorstellbar wäre aber, dass für Disney+ an einem "TrueCut Motion"-basierten HFR-System gearbeitet wird. Pixelworks hat seine Technik nicht nur fürs Kino sondern auch für Fernseher entwickelt und mit TCL gibt es sogar bereits einen TV-Hersteller, der "TrueCut Motion" unterstützen will.

Im Unterschied zu Peter Jacksons "Hobbit"-Trilogie mit konstanten 48 fps wird HFR bei James Camerons mit "TrueCut Motion" bearbeiteten "Avatar"-Filmen und "Titanic" nur selektiv an den Stellen eingesetzt, wo die Darstellung mit der höheren Framerate verbessert wird.

"TrueCut Motion" ermöglicht eine inviduelle Anpassung der Framerate für jedes Einzelbild und besteht aus verschiedenen Postproduction-Tools sowie Metadaten, mit denen sich die Darstellung genau steuern lässt.

Pixelworks verspricht ein High Frame Rate-Remastering, welches den Kino-Look des ursprünglichen Films erhalten soll. Das lässt sich dadurch erreichen, indem die Zwischenbildberechnung dynamisch angepasst wird und vor allem bei Szenen mit schnellen Bewegungen zum Einsatz kommt während ruhigere Momente weniger intensiv nachbearbeitet werden.

"TrueCut Motion" kann sogar umgekehrt für echte High Frame-Rate-Aufnahmen genutzt werden, um nachträgliche Bewegungsunschärfen einzufügen.

Der Kinostart von "Avatar: The Way of Water" ist für den 14.12.2022 geplant. Das Science Fiction/Fantasy-Abenteuer soll die erste von insgesamt vier "Avatar"-Fortsetzungen werden.

Mit dem Heimkino-Start von "Avatar: The Way of Water" und auch der Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von "Avatar" ist im kommenden Frühjahr zu rechnen.

