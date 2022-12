News

Kodi v21 "Omega" wird Nachfolger von Kodi v20 "Nexus" Media Center

Die Entwickler des "Kodi" Media-Centers kündigen noch vor der Veröffentlichung von Kodi v20 "Nexus" die nächste Generation von Kodi an. Das Projekt wird unter dem Namen v21 "Nexus" entwickelt.

In den Release Notes erklären die Entwickler aber, dass v21 "Nexus" noch in weiter Ferne liegt und neben den Feinschliffen an Kodi v21 "Omega" auch das bisherige Kodi 19.x "Matrix" noch eine längere Zeit am Leben erhalten bleibe.

Erst kürzlich wurde der erste "Release Candidate" für Kodi 20.x "Nexus" veröffentlicht.

Alle aktuellen und früheren Kodi-Versionen sind zum Download auf der Kodi-Website erhältlich.

