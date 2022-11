News

Keanu Reeves für "John Wick"-Spin Off "Ballerina" im Gespräch

LionsGate befindet sich für das "John Wick"-Spin Off "Ballerina" laut Informationen von "Variety" in Gesprächen mit Keanu Reeves. Wie umfangreich die Rolle für "John Wick" in dem Spin Off ausfallen wird, ist nicht bekannt.

Im Mittelpunkt von "Ballerina" wird Ana de Armas stehen, die ähnlich wie "John Wick" einen Rachefeldzug gegen die Mörder ihrer Familie startet. Regie führt "Underworld"-Regisseur Len Wiseman. Auch Ian McShane soll in "Ballerina" wieder als Winston Scott mit dabei sein. Der Kinostart von "Ballerina" ist derzeit noch offen.

"John Wick - Kapitel 4" soll am 23.03.2023 in den deutschen Kinos starten. Außerdem wird im kommenden Jahre die Spin Off-Serie "The Continental" bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

bereits erhältlich:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.