Universal: Neuer "Jurassic World: Rebirth"-Trailer online
17.06.2025 (Karsten Serck)
Universal hat einen neuen Trailer für "Jurassic World: Die Wiedergeburt" (Jurassic World: Rebirth) veröffentlicht:
Der neue "Jurassic World"-Film von Gareth Edwards soll am 02.07.2025 in den deutschen Kinos starten.
Am 03.07.2025 erscheinen die bisherigen "Jurassic Park" und "Jurassic World"-Filme noch einmal als Trilogie-Boxsets im Ultra HD Blu-ray-Steelbook.
