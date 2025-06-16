News

Universal: Neuer "Jurassic World: Rebirth"-Trailer online

17.06.2025 (Karsten Serck)

Universal hat einen neuen Trailer für "Jurassic World: Die Wiedergeburt" (Jurassic World: Rebirth) veröffentlicht:

Der neue "Jurassic World"-Film von Gareth Edwards soll am 02.07.2025 in den deutschen Kinos starten.

Am 03.07.2025 erscheinen die bisherigen "Jurassic Park" und "Jurassic World"-Filme noch einmal als Trilogie-Boxsets im Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

