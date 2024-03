News

"Die nackte Kanone"-Reboot mit Liam Neeson kommt 2025

Paramount plant ein Reboot von "Die nackte Kanone" (The Naked Gun) mit Liam Neeson und hat in den USA jetzt den Kinostart für den 18.07.2025 angekündigt. Liam Neeson wird in dem neuen Film voraussichtlich den Sohn von Frank Drebin spielen statt die Rolle des resoluten wie auch unfreiwillig tollpatschigen Polizisten aus den früheren Kino-Filmen mit Leslie Nielsen direkt zu übernehmen.

Die Idee für ein "Reboot" der erfolgreichen Comedy-Reihe aus den 80ern mit der Besetzung von Liam Neeson stammt von "Family Guy"-Erfinder Seth MacFarlane, der bereits in der Vergangenheit Neeson einen Gastauftritt in "Ted 2" verschafft hatte. MacFarlane wird den Film nur produzieren. Die Regie soll Akiva Schaffer (The Watch) übernehmen.

