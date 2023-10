News

Jean-Claude Van Damme-Klassiker "Leon" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Retro Gold 63 veröffentlicht "Leon" (Lionheart) auf Ultra HD Blu-ray. Der Action-Klassiker mit Jean-Claude Van Damme aus dem Jahr 1990 soll 2024 erstmals weltweit in 4K veröffentlicht werden. Geplant ist ein Ultra HD Blu-ray-Mediabook inklusive Booklet. Genaue Details zum Veröffentlichungstermin und der Ausstattung liegen noch nicht vor.

In der letzten Zeit wurden bereits eine ganze Reihe von Jean-Claude Van Damme-Filmen veröffentlicht. "Bloodsport" erscheint am 26.10.2023 noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung. Ebenfalls im Oktober werden außerdem "Mit stählerner Faust" als einfache Blu-ray Disc sowie "The Quest" als Blu-ray-Mediabook veröffentlicht.

