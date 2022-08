News

"House Of The Dragon" bald auch auf Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht auch "House of the Dragon" ähnlich wie bereits "Game of Thrones" auf Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray.

Laut Amazon.co.uk soll die erste Staffel der HBO-Serie in Großbritannien am 19.12.2022 auf Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray veröffentlicht werden. Eine offizielle Bestätigung gibt es für diesen Termin aber bislang noch nicht. In Deutschland ist bislang aus dem Handel noch kein VÖ-Termin für eine Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung bekannt.

Sky zeigt "House of the Dragon" ab dem 22.08.2022 für Pay TV und WOW-Streaming-Abonnenten. Sky Q-Nutzer können alle Episoden von "House of the Dragon" auch in Ultra HD mit Dolby Atmos-Sound erleben.

