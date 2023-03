News

High End HiFi-Technik zu Sonderpreisen bei Nubert

Bildquelle: Nubert

Ab heute, 15. März, bietet Nubert diverse Stereo-Verstärker zu besonders attraktiven Preisen an. Hochwertige Vollverstärker, Vor- und Endstufen sowie komplette Gerätesets aus dem Premium-Segment von Herstellern wie AVM, Denon, Marantz, Yamaha, Rotel Michi, NAD, Musical Fidelity, Cambridge Audio, etc. gibt es zu günstigeren Preisen. Als besonderes Highlight sind auch die nuControl 2 und nuPower D aus eigenem Hause zum Sonderpreis erhältlich. Die Vorstufe überzeugt mit parametrischen Equalizern, adaptiver Loudness und Klangeinstellungen während die Stereo-Endstufe nuPower D mit einer Spitzenleistung von 1290 Watt pro Kanal an 4 Ohm auch anspruchsvolle Lautsprecher bedient.

Die Sonderangebote sind im Online-Shop unter www.nubert.de, telefonisch via Hotline unter 07171 8712-0 und im Nubert Flagship-Store in Schwäbisch Gmünd verfügbar. Alle Informationen zur Verkaufsaktion gibt es auf www.nubert.de/sale/aktionen.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.