"Heretic" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
20.02.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Heretic" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller mit Hugh Grant läuft seit dem 26.12.2024 in den deutschen Kinos und erscheint am 27.03.2024 mit deutschem und englischem DTS HD MA-Mehrkanalton als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit Booklet und einfache Blu-ray Disc. Das 4K-Mediabook wird mit alternativem Cover exklusiv bei Amazon.de angeboten.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind ein Audiokommentar mit den Regisseuren Scott Beck und Bryan Woods sowie Trailer geplant.
