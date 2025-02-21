News

Amazon übernimmt Kontrolle über James Bond 007

Amazon übernimmt die Kontrolle über die Zukunft von James Bond. Bereits 2022 hatte Amazon die MGM Studios übernommen und sich die Vertriebsrechte an den James Bond-Filmen gesichert. Doch bislang hatten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli ein Mitspracherecht bei neuen Filmen und auch keine Zustimmung für neue Spin-Offs und Serien erteilt.

Diese Zusammenarbeit wurde jetzt grundlegend neu aufgestellt. Dazu haben die Amazon MGM Studios mit Michael G. Wilson und Barbara Broccoli ein neues Joint Venture gegründet, mit dem die Rechte gemeinsam verwaltet aber die kreative Kontrolle an die Amazon MGM Studios übertragen wird. Dadurch wird Amazon zukünftig neue James Bond-Filme eigenständig entwickeln können.

Bislang gibt es aber nur diese allgemeine Ankündigung ohne dass Amazon konkret einen neuen James Bond-Film angekündigt hat. Derzeit ist auch noch offen, wer überhaupt der nächste James Bond-Darsteller werden soll.

