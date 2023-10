News

Econik Speakers auf den Frankfurter HiFi-Tagen

Bildquelle: Econik Speakers

Econik Speakers stellt auf den Frankfurter HiFi-Tagen aus. Die aktiven wireless Kompaktlautsprecher sind mit zahlreichen innovativen und fortschrittlichen Technologien und sehr hochwertigen Treibern auf. Die Newcomer auf dem Lautsprechermarkt kann man am 28. und 29. Oktober im Hotel Kempinski in Frankfurt Gravenbruch im Raum "Prater" live erleben. Da die Lautsprecher ansonsten nur in den Showrooms des Herstellers in Berlin und Eisingen gehört werden können, lohnt sich der Besuch in Frankfurt besonders. Das Team von Econik Speakers ist natürlich vor Ort dabei.

Mehr Infos zu Econik Speakers gibt es hier: econik-speakers.com

Weitere Details zu den Frankfurter HiFi-Tagen findet man hier: frankfurterhifitage.de

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.