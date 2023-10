News

Neuer Showroom mit Komponenten von IOTAVX, Buchardt Audio und Econik in Berlin

Bildquelle: HifiPilot

Zusätzlich zum süddeutschen Stammsitz von HifiPilot gibt es nun auch im nördlichen Teil Deutschlands einen Showroom, in dem man die von HifiPilot vertriebenen Marken Econik Speakers, IOTAVX und Buchardt Audio begutachten und Probe hören kann. Das Sortiment wird außerdem noch durch einige exklusive High-End-Produkte ergänzt. Bei Audio Schöneweide in Berlin kann man unter anderem auch Lautsprecher von Lansche Audio, Børresen und CITO-Audio an Elektronik von Aavik, Ansuz oder Axxess hören.

Am 25. November wird im Showroom das erste größere Event stattfinden, bei der auch Vertreter und Entwickler von einigen der genannten Herstellern anwesend sein werden. Weitere Details sollen folgen.

Audio Schöneweide findet man in Berlin im Bruno-Bürgel-Weg 69-81 im Gebäude 7C.

Zum Webauftritt des Showrooms geht es hier: www.audio-schoeneweide.de/

