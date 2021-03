News

Die Sky Ticket-Highlights im April

Sky hat die Highlights für den Streaming-Service "Sky Ticket" im April vorgestellt:

Serien, Shows & Dokumentationen

- Quatsch Comedy Club S4 (1.4.)

- Comedy@Sky S2 (1.4.)

- Eine kurze Geschichte des Humors - mit Dieter Nuhr S1 (1.4.)

- The Vow S1 (1.4.)

- Mount Everest: Rätsel um Mallory und Irvine (1.4.) - Discovery

- Crazy, Not Insane (1.4.)

- Buried in the Backyard - Mord verjährt nicht S1 (1.4.) S 2 (15.4.)

- The Mark of a Killer - Mörder und ihre Markenzeichen S1 (5.4.) S2 (26.4.)

- Diabolical S1 (5.4.)

- Lass es, Larry! S10 (6.4.)

- Spitting Image S1 (6.4.)

- A Wedding and a Murder - Nach der Hochzeit kommt der Tod S1 (6.4.)

- Killer Couples: Mörderische Paare S13 (6.4.)

- Zoogeflüster S3 (7.4.) - Nat Geo

- Resident Alien S1 (8.4.) - Syfy

- Stargirl S1 (11.4.)

- The Nevers S1 (12.4.)

- Escobar: Die Jagd nach den Millionen S1 (12.4.) - Discovery

- The Good Doctor S4 (13.4.)

- Chicago Fire S9 (19.4.) - Universal TV

- Chicago Med S6 (19.4.) - Universal TV

- Bosch S6 (20.4.) - TNT Serie

- Para - Wir sind King S1 (22.4.) - TNT Serie

- Todesfalle Wetter S2 (28.4.) - Spiegel TV Wissen

Filme

- Die Wolf-Gäng (2.4.)

- Sniper: Assassin's End (3.4.)

- Du hättest gehen sollen (4.4.)

- Der wunderbare Mr. Rogers (5.4.)

- Irresistible - Unwiderstehlich (9.4.)

- Killers Anonymous (10.4.)

- Antebellum (12.4.)

- Die Stockholm Story - Geliebte Geisel (16.4.)

- The King of Staten Island (17.4.)

- Diener der Dunkelheit (19.4.)

- Ode to Joy (22.4.)

- Tenet (23.4.)

- Attrition - Gnadenlose Jagd (24.4.)

- Waves (26.4.)

- Die Farbe aus dem All - Colour Out of Space (30.4.)

Weitere Serien- und Film-Neustarts

- Shrek - Der tollkühne Held (1.4.)

- Shrek - Der tollkühne Held kehrt zurück (1.4.)

- The Day After Tomorrow (4.4.)

- Superstore S1 (5.4.)

- Miss Undercover (6.4.)

- Miss Undercover 2 (7.4.)

- The Mindy Project S1 (7.4.)

- Der weiße Hai (alle vier Teile) (11.4.)

- Stromberg S1 (15.4.)

- Hellboy (25.4.)

