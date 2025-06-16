News
Viele Klassiker auf 4K Ultra HD Blu-ray von Warner, Paramount & Constantin (Update)
17.06.2025 (Karsten Serck)
Warner, Paramount & Constantin Film veröffentlichen im Sommer zahlreiche Klassiker auf Ultra HD Blu-ray. Laut den bislang vorliegenden Handelsinformationen sind die folgenden Neuerscheinungen geplant.
Update: David Finchers "Zodiac" wird vorläufig doch nicht in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray erscheinen.
10.07.2025
24.07.2025
31.07.2025
