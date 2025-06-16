News

Viele Klassiker auf 4K Ultra HD Blu-ray von Warner, Paramount & Constantin (Update)

17.06.2025 (Karsten Serck)

Warner, Paramount & Constantin Film veröffentlichen im Sommer zahlreiche Klassiker auf Ultra HD Blu-ray. Laut den bislang vorliegenden Handelsinformationen sind die folgenden Neuerscheinungen geplant.

Update: David Finchers "Zodiac" wird vorläufig doch nicht in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray erscheinen.

10.07.2025

24.07.2025

31.07.2025

Anzeige

 

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK