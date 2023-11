News

"Die letzte Fahrt der Demeter" mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Die letzte Fahrt der Demeter" (The Last Voyage of the Demeter) im Januar auf Blu-ray Disc. Der Dracula-Thriller von André Øvredal (Scary Stories To Tell in the Dark, Trollhunter) soll am 11.01.2024 fürs Heimkino erscheinen. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, mehrere Making of-Featurettes sowie Deleted Scenes inklusive einer alternativen Eröffnungsszene mit Audio-Kommentar geplant.

Eine Ultra HD Blu-ray ist bislang nicht geplant. Bei Apple wird der Film aber bereits in 4K und mit englischem Dolby Atmos-Sound angekündigt.

Die letzte Fahrt der Demeter (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Dolby Atmos (Deutsch, Englisch), Dolby Digital Plus 7.1 (Französisch)

Untertitel: Deutsch, Englisch, Französisch

Bonusmaterial

- Alternativer Anfang

- Alternativer Anfang mit Kommentaren von Regisseur André Øvredal und Produzent Bradley J. Fischer

- Unveröffentlichte Szenen

- Unveröffentlichte Szenen mit Kommentaren von Regisseur André Øvredal und Produzent Bradley J. Fischer

- Dracula & Das digitale Zeitalter

- Das Böse an Bord: Die Entstehung von "Die letzte Fahrt der Demeter"

- Filmkommentar mit Regisseur André Øvredal und Produzent Bradley J. Fischer

- Aus den Abgründen der Hölle: Dracula neu interpretiert

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.