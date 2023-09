News

"Das Rasthaus der grausamen Puppen" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Subkultur Entertainment veröffentlicht "Das Rasthaus der grausamen Puppen" (The Devil's Girls / Inn of the Gruesome Dolls) im Oktober auf Ultra HD Blu-ray. Der Thriller von Rolf Olsen aus dem Jahr 1967 erscheint am 20.10.2023 mit deutschem und englischem DTS HD MA-Mono-Ton auf Ultra HD Blu-ray. Als Bonus-Material sind ein Interview mit Angelica Spiehs und Erich Tomek, das "Die grausamen Puppen von Triest"-Locationfeaturette sowie ein Booklet geplant.

