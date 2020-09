News

"Crime is King - 3000 Miles to Graceland" als Uncut Blu-ray im Mediabook

NSM Records veröffentlicht "Crime is King - 3000 Miles to Graceland" erstmals in Deutschland auf Blu-ray Disc. Der Warner Action-Film aus dem Jahr 2001 mit Kevin Costner und Kurt Russell wurde erst kürzlich von der FSK neu geprüft und ist jetzt auch in der Uncut-Fassung ab 16 Jahren freigegeben.

Die Blu-ray Disc wird zusammen mit der DVD als limitiertes Mediabook veröffentlicht, welches in vier verschiedenen Cover-Varianten angeboten wird. Der Verkaufsstart ist für den 27.11.2020 geplant.

