"Pink Floyd - Delicate Sound of Thunder" 4K-Remastered mit DTS HD MA 5.1 auf Blu-ray Disc

Pink Floyd veröffentlichen den Konzert-Film "Delicate Sound of Thunder" am 20.11.2020 in mehreren Editionen u.a. auf Blu-ray Disc und DVD. Bereits 2019 wurde die remasterte Version als Teil des umfangreichen "The Later Years 1987-2019"-Boxsets veröffentlicht.

Jetzt erscheint "Delicate Sound of Thunder" auch einzeln auf Blu-ray Disc inklusive DTS HD MA 5.1-Mix oder alternativ als 4 Disc "Deluxe"-Set mit Blu-ray Disc, DVD und Doppel-CD.

Für die Blu-ray Disc und DVD wurde der Konzert-Film vom 35 mm Film-Material neu in 4K abgetastet. Eine Ultra HD Blu-ray wurde aber bislang noch nicht angekündigt.

Die DVD-Version bietet zwar auch immerhin DTS 5.1-Sound und PCM Stereo aber nur NTSC-Bildqualität. Parallel erscheint "Delicate Sound of Thunder" auch als Doppel-CD und 3 LP-Set.

Delicate Sound of Thunder - Tracklist



CD 1

SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND PARTS 1-5

SIGNS OF LIFE

LEARNING TO FLY

YET ANOTHER MOVIE

ROUND AND AROUND

A NEW MACHINE PART 1

TERMINAL FROST

A NEW MACHINE PART 2

SORROW

THE DOGS OF WAR

ON THE TURNING AWAY

CD 2

ONE OF THESE DAYS

TIME

ON THE RUN

THE GREAT GIG IN THE SKY

WISH YOU WERE HERE

WELCOME TO THE MACHINE

US AND THEM

MONEY

ANOTHER BRICK IN THE WALL PART 2

COMFORTABLY NUMB

ONE SLIP

RUN LIKE HELL

Blu-ray Disc + DVD

BLU-RAY: STEREO PCM 96/24, 5.1 DTS MASTER AUDIO (96/24) DVD: STEREO PCM 48/16, 5.1 DOLBY DIGITAL 48/16, 5.1 DTS 48/16

SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND PARTS 1-5

SIGNS OF LIFE

LEARNING TO FLY

SORROW

THE DOGS OF WAR

ON THE TURNING AWAY

ONE OF THESE DAYS

TIME

ON THE RUN

THE GREAT GIG IN THE SKY

WISH YOU WERE HERE

US AND THEM

MONEY

COMFORTABLY NUMB

ONE SLIP

RUN LIKE HELL

+ Bonus Tracks (BLU-RAY: STEREO PCM 96/24 / DVD: STEREO PCM 48/16)

YET ANOTHER MOVIE

ROUND AND AROUND

A NEW MACHINE PART 1

TERMINAL FROST

TA NEW MACHINE PART 2

