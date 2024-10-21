News

"Brennen muss Salem"-Trailer zum Stephen King-Thriller online

Warner hat einen Trailer für "Brennen muss Salem" (Salem's Lot) veröffentlicht:

Während die Neuverfilmung des Stephen King Horror-Thrillers in den USA direkt beim Streaming-Dienst Max gezeigt wurde, soll "Brennen muss Salem" am 31.10.2024 in den deutschen Kinos starten. Der Vampir-Film von "Annabelle 3"-Regisseur Gary Dauberman fällt mit gerade einmal 114 Minuten deutlich kürzer aus als Tobe Hoopers Erstverfilmung aus dem Jahr 1979, die ursprünglich als Mini-Serie konzipiert war und es in der Langfassung auf über drei Stunden Laufzeit brachte.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.