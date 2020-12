News

"Zehn Stunden Zeit für Virgil Tibbs" im Dezember auf Blu-ray Disc

Wicked Vision veröffentlicht noch im Dezember "Zehn Stunden Zeit für Virgil Tibbs" (They Call Me MISTER Tibbs!) auf Blu-ray Disc. Die Fortsetzung von "In der Hitze der Nacht" mit Sidney Poitier aus dem Jahr 1970 erscheint am 18.12.2020 im Rahmen der "Black Cinema Collection" und enthält den Film auf Blu-ray Disc und DVD. Die Blu-ray Disc ist mit DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet und bietet als Bonus-Material u.a. einen Audio-Kommentar.

Zehn Stunden Zeit für Virgil Tibbs (Blu-ray Disc)

Bildformat: 1,85:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 2.0)

Untertitel: Deutsch

Bonusmaterial:

- 24-seitiges Booklet mit einem Essay von Thorsten Hanisch

- Audiokommentar mit Dr. Gerd Naumann und Christopher Klaese

- Featurette: „Von Mr. Tibbs zu John Shaft: Neue Stars und Perspektiven“

- Originaltrailer

- Bildergalerie

Anzeige

