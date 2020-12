News

"Wonder Woman 1984"-Eröffnungssequenz online

Warner hat im Rahmen einer virtuellen Weltpremiere die Eröffnungs-Sequenz von "Wonder Woman 1984" veröffentlicht. Der Filmausschnitt ist rund dreieinhalb Minuten lang:

In den USA startet "Wonder Woman 1984" am 25.12.2020 im Kino und zeitgleich bei HBO Max. Für Deutschland gibt es derzeit keinen aktuellen Starttermin.

