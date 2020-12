News

Star Wars, Marvel & Disney-Filme in 4K jetzt auch im deutschen Apple iTunes Store

In den USA sind bereits seit Anfang Oktober zahlreiche Disney-Filme in 4K Ultra HD mit HDR im Apple iTunes Store erhältlich. Inzwischen sind diese auch im deutschen iTunes-Angebot zu finden. Nachdem zunächst nur "Mulan" in Ultra HD angeboten wurde, findet man in der Übersicht aller 4k Ultra HD & HDR-Filme (iTunes Link) jetzt auch viele Disney, Marvel, Star Wars und Pixar-Filme in Ultra HD inklusive Dolby Vision und oft auch mit englischem Dolby Atmos-Sound.

Interessant ist das Angebot neben den Marvel & Star Wars-Blockbustern vor allem wegen der vielen Disney und Pixar-Produktionen wie z.B. "Onward", die in den USA schon auf Ultra HD Blu-ray aber hierzulande nur auf Blu-ray Disc veröffentlicht wurden. Aktuell sind auch einige Angebote ab 5,99 EUR dabei.

Alternativ sind diese Filme auch bei Disney+ oft in Ultra HD erhältlich.

