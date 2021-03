News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

"Zack Snyder's Justice League" startet mit Online-Event & Watch Party

Zum Start von "Zack Snyder's Justice League" präsentiert Warner am 18.03.2021 ein virtuelles "Red Carpet"-Event. Dieses wird von Kevin Smith zusammen mit Zack Snyder laut der Ankündigung auf Twitter u.a. auf YouTube, Twitter und Facebook übertragen und richtet sich mit einer Startzeit von 04:00 Uhr MEZ in erster Linie an das US-Publikum.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag findet außerdem eine offizielle "Watch Party" mit Zack Snyder statt. Diese beginnt direkt um Mitternacht, setzt aber einen HBO Max-Account voraus und dürfte somit für die meisten Zuschauer in Europa noch weniger zugänglich sein.

Warner will mit diesem Event vor allem Abonnenten für den Streaming-Dienst HBO Max gewinnen, für den zwar auch ein internationaler Rollout geplant ist aber noch kein Start in Deutschland in Aussicht steht.

Hierzulande wird die alternative "Justice League"-Fassung von Zack Snyder mit rund vier Stunden Laufzeit ab Donnerstag bei Sky Cinema und Sky Ticket zu sehen sein.

Außerdem veröffentlicht Warner "Zack Snyder's Justice League" am 27.05.2021 in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und DVD. Ab dem 20.05. soll der "Snyder's Cut" auch in Ultra HD auf digitalen Plattformen wie dem Apple iTunes Store und Amazon Prime Video zum Verleih erhältlich sein.