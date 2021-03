News

Universal zeigt "Fast & Furious 9" erst später in Deutschland

Universal wird "Fast & Furious 9" in Deutschland möglicherweise nicht zeitgleich zum US-Kinostart zeigen. Nachdem in den USA der Kinostart für "F9 - The Fast Saga" bereits auf den 25.06.2021 verschoben wurde hat Universal auch seine Planung in Deutschland angepasst und strebt derzeit einen Kinostart für den 08.07.2021 an. Das wäre erst zwei Wochen nach dem Start in den USA. Ob es wirklich so kommen wird, ist angesichts der weiterhin anhalten Planungsunsicherheit aber derzeit nicht voraussehbar.

Am 20.05. soll der erste "Fast & Furious"-Film in einer neuen Ultra HD Blu-ray-Sonderedition in Deutschland erscheinen.