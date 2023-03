News

Workshop zur Raumeinmessung und Raumakustik am Wochenende in München

Bildquelle: Backes & Müller

Am Samstag, 25. März, veranstaltet der Lautsprecherhersteller Backes & Müller in München einen Workshop zu den Themen "Raumakustik verstehen" und "Raumeinmessung mit digitalen Aktivboxen". Johannes Siegler, Andreas Kühn und Malte Ruhnke wollen in Theorie und Praxis zeigen, wie wichtig das Thema Raumakustik für maximalen Klanggenuss ist und wie eine individuelle Anpassung der Aktivlautsprecher an den Raum durch den B&M-Service funktioniert. Darüber hinaus kann man in der Motor World München einige Backes & Müller Aktivlautsprecher im Vergleich hören.

Im eigens für den Workshop abgetrennten Raum der Motor World München werden die Modelle BM Line 15, BM Line 25 und BM Line 35 abwechselnd gespielt. Wegen begrenzter Zahl der Plätze bittet der Veranstalter um eine Vorabregistrierung per E-Mail (anmeldung@backesmueller.de).

