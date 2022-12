News

Western "The Old Way" bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht im Frühjahr "The Old Way" auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Der Western mit Nicolas Cage erscheint im März in beiden Blu-ray-Formaten fürs Heimkino.

Splendid gibt der 4K-Version einen Vorlauf von einer Woche. Die Ultra HD Blu-ray erscheint bereits am 24.03.2023 und die Blu-ray Disc soll ab dem 30.03.2023 im Handel erhältlich sein. Beide Blu-ray-Varianten sind mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet.

"The Old Way" erscheint hierzulande voraussichtlich ohne vorherigen Kinostart. Der von LionsGate produzierte Western handelt von einem zurückgezogenen einstigen Revolverhelden, der sich an den Mördern seiner Frau rächen will.

