News

Weitere "Doctor Who" Blu-ray Discs von Polyband

Polyband veröffentlicht drei weitere "Doctor Who"-Specials auf Blu-ray Disc. Zunächst erscheinen am 24.02.2023 "Doctor Who - Silvesternacht mit Daleks / Die Legende der Seeteufel" und am 31.03.2023 "Doctor Who - Die Macht des Doktors" auf Blu-ray Disc. Die beiden neueren Produktionen der BBC SciFi-Serie werden mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc präsentiert.

Ebenfalls Ende März erscheint außerdem "Doctor Who: Der Dritte Doktor - Die Maschine des Bösen" mit Jon Pertwee erstmals in deutscher Sprache als Blu-ray Disc/DVD-Mediabook. Hier gibt es statt 5.1-Mehrkanal-Sound nur deutschen und englischen Stereo-Ton.

Bereits am 16.12.2022 erscheint außerdem "Doctor Who - Staffel 13: Flux" auf Blu-ray Disc.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.