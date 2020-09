News

Warner kündigt ersten "Dune"-Trailer an

Warner kündigt den ersten Trailer für "Dune" von Denis Villeneuve an. Die ersten Bilder sind in einem kurzen Ankündigungs-Teaser zu sehen, der den ersten richtigen Trailer der Neuverfilmung des Frank Herbert Science Fiction-Romans für Mittwoch verspricht. Der Kinostart von "Dune" ist derzeit in Deutschland für den 17.12.2020 geplant.

