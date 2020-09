News

Offiziell: Microsoft Xbox Series S kommt für 299 EUR

Microsoft hat via Twitter heute die neue Spielekonsole "Xbox Series S" vorgestellt. Diese soll zum Preis von 299 EUR verkauft werden:

Dann machen wir es offiziell! Xbox Series S | Next Gen Performance in der kompaktesten Xbox aller Zeiten. 299 € (UVP). Weitere Infos kommen bald. Versprochen!

Informationen zur Ausstattung der Xbox Series S wurden noch nicht bekannt gegeben. Bereits seit Monaten wurde über eine günstigere Schwester-Konsole zur Xbox Series X unter dem Codenamen "Lockhart" berichtet, die weniger Leistung und kein Ultra HD Blu-ray-Laufwerk haben soll.

Kurz vor der offiziellen Vorstellung der Xbox Series S durch Microsoft hatten verschiedene Medien über einen angeblichen Verkaufsstart der Xbox Series X am 10.11.2020 zum Preis von 499 Dollar berichtet. Das wurde von Microsoft aber bislang noch nicht bestätigt.

Die neue Xbox Series X soll laut Microsoft im November 2020 in den Handel kommen und unterstützt 4K-Gaming mit bis zu 120 fps. Ebenso wie die Xbox One X und Xbox One S ist die Xbox Series X auch mit einem Ultra HD Blu-ray-Laufwerk ausgestattet. Für die Xbox One X hat Microsoft kürzlich das Ende der Produktion angekündigt.

Xbox Series X bei Amazon.de

Xbox Series X-Spezifikationen (Englisch)

CPU: 8x Cores @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU

GPU: 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU

Die Size: 360.45 mm2

Process: 7nm Enhanced

Memory: 16 GB GDDR6 w/ 320mb bus

Memory Bandwidth: 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s

Internal Storage: 1 TB Custom NVME SSD

I/O Throughput: 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed, with custom hardware decompression block)

Expandable Storage: 1 TB Expansion Card (matches internal storage exactly)

External Storage: USB 3.2 External HDD Support

Optical Drive: 4K UHD Blu-Ray Drive

Performance Target: 4K @ 60 FPS, Up to 120 FPS

