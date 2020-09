News

Michal Manns "Ali" neu auf Blu-ray Disc

Eurovideo veröffentlicht "Ali" im September neu auf Blu-ray Disc. Die Neuauflage des Muhammad Ali Boxer-Dramas von Michael Mann mit Will Smith und Jamie Foxx kommt am 10.09.2020 inklusive deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton in den Handel.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.