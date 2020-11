News

"Harriet - Der Weg in die Freiheit" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video & Apple iTunes

Universal bietet "Harriet - Der Weg in die Freiheit" neben der Blu-ray Disc auch in Ultra HD mit HDR bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store an.

Das Sklaverei-Drama von Kasi Lemmons wurde am 12. November auf Blu-ray Disc veröffentlicht. Gedreht wurde der Film in 6K-Auflösung. Laut IMDB-Angaben soll es aber lediglich ein 2K Digital Intermediate geben. Eine Ultra HD Blu-ray ist bislang nicht geplant.

