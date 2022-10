News

"Very Bad Things" erscheint als günstigere Blu-ray Disc

NSM veröffentlicht "Very Bad Things" in einer günstigeren Blu-ray Disc-Edition. Ab dem 25.11.2022 soll die schwarze Komödie mit Christian Slater und Cameron Diaz auch als einfache Blu-ray Disc in Standard-Verpackung erhältlich sein.

"Very bad Things" ist bereits jetzt als Mediabook mit zusätzlicher DVD erhältlich.

bereits erhältlich:

