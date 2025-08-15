News
Thriller "Trigger Effect - Eine Stadt im Ausnahmezustand" erscheint auf Blu-ray Disc
15.08.2025 (Karsten Serck)
OneGate Media veröffentlicht "Trigger Effect - Eine Stadt im Ausnahmezustand" (The Trigger Effect) auf Blu-ray Disc. Der Katastrophen-Thriller von David Koepp aus dem Jahr 1996 mit Kyle MacLachlan, Elisabeth Shue und Dermot Mulroney über einen verhängnisvollen Stromausfall erscheint am 05.12.2025 als deutsche Blu-ray Disc-Premiere im Mediabook. Die Blu-ray Disc wird voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet sein.
- Trigger Effect - Eine Stadt im Ausnahmezustand - Mediabook [Blu-ray] bei Amazon.de
- Trigger Effect - Eine Stadt im Ausnahmezustand - Mediabook [Blu-ray] bei jpc.de
