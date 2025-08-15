News

"John Lennon & Yoko Ono: Power To The People" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

Universal Music veröffentlicht "John Lennon & Yoko Ono: Power To The People" mit dem "One To One Concert" aus dem Madison Square Garden 1972 am 10.10.2025 als Deluxe-Boxset mit neun CDs und drei Blu-ray Discs. Die CDs enthalten zahlreiche zusätzliche Aufnahmen aus dem Zeitraum 1969-1972 und auf Blu-ray Disc wird die Musik auch mit Dolby Atmos präsentiert. Das Boxset enthält neben der Musik noch ein 200-seitiges Hardcover-Buch und verschiedene Fan-Artikel.

Parallel zum Blu-ray Disc/CD-Set erscheint das Konzert auch auf CD sowie als Doppel-LP auf zwei 180 Gramm-Schallplatten.

