News
Horror-Thriller "It Feeds" erscheint auf Blu-ray Disc
15.08.2025 (Karsten Serck)
Pandastorm Pictures veröffentlicht "It Feeds" auf Blu-ray Disc. Der kanadische Horror-Thriller von Chad Archibald erscheint am 02.10.2025 als Blu-ray Disc-Mediabook. Die Blu-ray Disc ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, Making of-Featurettes und Interviews geplant.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.