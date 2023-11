News

"Thunderbirds" mit Dolby Atmos & Auro-3D auf Blu-ray Disc

Turbine Medien veröffentlicht "Thunderbirds" auf Blu-ray Disc. Das bislang nur im Direktvertrieb erhältliche Mediabook kommt am 23.11.2023 auch in den restlichen Handel und wird mit mehreren Cover-Varianten angeboten. Das Kino-Remake von Jonathan Frakes aus dem Jahr 2004 zur 60er Jahre Science Fiction-Serie wird mit deutschem und englischem Dolby Atmos- und Auro-3D-Ton präsentiert. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant.

Thunderbirds (Blu-ray Disc)

Bild: 1,85:1

Sprache / Ton: Deutsch Dolby Atmos, Englisch Dolby Atmos, Deutsch, Englisch Auro-3D

Untertitel: Deutsch, Englisch Englisch (SDH)

Bonusmaterial:

+ Kinostart-Featurettes*:

- Das Action-Konzept (7:46)

- Das Geheimnis von Tracy Island (9:20)

- Lady Penelope und Parker: Spaß und Stunts (2:53)

- FAB1: Mehr als ein Auto (3:30)

- Lady Penelopes pinke Welt (4:15)

+ Musikvideo: Busted - Thunderbirds Are Go (3:32)

+ Kinotrailer (US / D)

