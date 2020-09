News

"The Equalizer 1 & 2" als neues Blu-ray-Doppel-Set

Sony veröffentlicht die beiden "The Equalizer"-Filme mit Denzel Washington in einem neuen Blu-ray Disc-Doppel-Set. Die "2 Movie Collection" soll ab dem 01.10.2020 im Handel erhältlich sein und präsentiert beide Filme in der gewohnten Ausstattung. Bereits jetzt gibt es "The Equalizer 1 + 2" alternativ als Blu-ray-Steelbook zum günstigeren Preis.

