Die Besessenen (The Turning) in 4K & HDR im Apple iTunes Store

Entertainment One bietet "Die Besessenen" (The Turning) jetzt in 4K Ultra HD mit HDR im Apple iTunes Store an. Der Horror-Thriller mit Finn Wolfhard (Stranger Things) wurde Anfang September auch von Universal auf Blu-ray Disc veröffentlicht. Eine Ultra HD Blu-ray ist aber nicht erhältlich. Bei Amazon Prime Video findet man derzeit nur die HD-Version.

