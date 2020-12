News

"Greenland" erscheint auch auf 4K Ultra HD Blu-ray

Leonine veröffentlicht "Greenland" auch in einer 4K-Edition auf Ultra HD Blu-ray. Diese soll laut Angaben von jpc.de am 12.03.2021 erscheinen. Bei Amazon.de war bislang nur eine Blu-ray Disc und DVD vorbestellbar.

Die "Greenland" Blu-ray Disc und voraussichtlich auch Ultra HD Blu-ray werden laut den bisherigen Informationen über deutschen und englischen DTS HD MA 5.1-Ton verfügen und als Extras ein Making of, Interviews sowie eine Bildergalerie und Trailer bieten.

"Greenland" wird auch bereits in 4K bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store zur Vorbestellung angeboten. Amazon nennt als Starttermin für die digitale 4K-Version den 26.02.2021. Bei iTunes soll "Greenland" auch inklusive HDR verfügbar sein.

In dem Katastrophenfilm mit Gerard Butler von "Angel Has Fallen"-Regisseur Ric Roman Waugh geht es um einen drohenden Weltuntergang infolge des Einschlags von Kometenfragmenten auf der Erde. Lediglich eine Gruppe von Bunkern in Grönland scheint eine Chance auf Rettung zu bieten.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.