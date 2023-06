News

"Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 1" erscheint noch einmal auf 4K Ultra HD Blu-ray

Die erste Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" ist bereits seit Ende Mai auf Blu-ray Disc sowie als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook erhältlich. Am 24.08.2023 veröffentlicht Paramount die Ultra HD Blu-ray-Edition noch einmal in einfacher Verpackung. Wie lange das Steelbook noch im Handel erhältlich sein wird, ist nicht bekannt.

Die 4K-Edition besteht aus drei Ultra HD Blu-rays für die insgesamt 10 Episoden der ersten Staffel während das Blu-ray Disc-Set vier Blu-ray Discs benötigt.

Die Serie wird mit englischem DTS HD MA 5.1- und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton präsentiert. Als Bonus-Material sind zahlreiche Making of-Featurettes, entfallene Szenen, ein "Gag Reel" sowie ein Audio-Kommentar zur ersten Episode dabei.

Bereits im April wurden von Paramount die Kinofilme "Star Trek: Treffen der Generationen", "Star Trek: Der erste Kontakt", "Star Trek: Der Aufstand" und "Star Trek: Nemesis" erstmals auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

