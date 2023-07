News

Nubert Verkaufsaktion für Produkte 2. Wahl mit noch günstigeren Preisen

Bildquelle: Nubert

In der Kategorie 2. Wahl bietet Nubert technisch einwandfreie Produkte zu attraktiven Preisen an. Die Komponenten sind voll funktionsfähig und bieten zu 100% die gewohnte Nubert-Klangqualität. Lediglich Schönheitsfehler muss man in Kauf nehmen. Im Gegensatz zur B-Ware weist die 2. Wahl nur kleinste optische Mängel auf, die aus ein bis zwei Metern Entfernung praktisch kaum noch zu erkennen sind. Nubert gewährt die volle Garantie.

Im Rahmen der aktuellen Verkaufsaktion vom 18. Juli bis 07. August 2023 werden die Preise für diese Produkte weiter reduziert.

Alle Infos sowie die aktuellen Angebote auf der Aktionsseite hier: www.nubert.de/sale/aktionen

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.