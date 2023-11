News

"Sound of Freedom" jetzt im Kino und bald auf Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht "Sound of Freedom" im Februar auf Blu-ray Disc. Das umstrittene Drama von Alejandro Monteverde über den internationalen Kinder- und Menschenhandel mit Jim Caviezel, Mira Sorvino und Bill Camp läuft seit dem 8. November in den deutschen Kinos und erscheint am 23.02.2024 auf Blu-ray Disc. Der Film wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton präsentiert. Informationen zu Bonus-Material liegen noch nicht vor.

Sound of Freedom (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch

Bonusmaterial: ?

Anzeige

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.