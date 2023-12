News

Milli Vanilli-Film "Girl You Know It's True" bald im Kino und auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Girl You Know It's True" im Frühjahr auf Blu-ray Disc. Der Simon Verhoeven-Film über den Aufstieg und Fall des von Frank Farian produzierten Pop-Duos "Milli Vanilli" läuft ab dem 21.12.2023 in den deutschen Kinos und soll laut ersten Handelsinformationen am 03.05.2024 auf Blu-ray Disc erscheinen. Die Blu-ray Disc wird voraussichtlich mit deutschem DTS HD MA 5.1-Mehrkanalton ausgestattet sein.

Pünktlich zum Start des Kinofilms wurde von Sony auch eine neue "The Best Of Milli Vanilli" Collection auf CD und als Doppel-LP veröffentlicht, die auch als "Coloured Vinyl"-Sonderedition erhältlich ist.

