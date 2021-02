News

Sonos kündigt Neuheiten für März an

Sonos veranstaltet Anfang März ein "Special Event", in dessen Rahmen Neuheiten aus der Sonos-Welt vorgestellt werden. Die Präsentation soll laut Einladungen, die an verschiedene US-Medien verschickt wurden, am 09.03.2021 um 22:00 Uhr stattfinden.

Für das Online-Event wurde auch bereits eine Website unter https://sonos.press/teaser/ eingerichtet. Worum es bei der Präsentation genau geht, ist noch offen. In der Gerüchteküche wurde zuletzt u.a. über neue tragbare Lautsprecher und Kopfhörer von Sonos spekuliert.

