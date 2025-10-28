News

Sky zeigt über 45 Horror-Highlights zu Halloween

Pünktlich zur Halloween-Saison feiert Sky ein schauriges Fest für Horror-Fans. Mit über 45 Filmen bietet Sky Cinema Halloween 2025 ein besonders vielseitiges Line-up aus Klassikern, ikonischen Franchises und aktuellen Top-Hits.

Die Halloween-Highlights sind verfügbar mit:

Hier die Horror-Highlights in der Übersicht:

Kult-Franchises

„Final Destination“ Teile 1–5 + „Final Destination: Bloodlines“ - Die legendäre Horror-Reihe rund um tödliche Vorahnungen und spektakuläre Unfälle.

„Conjuring – Die Heimsuchung“ und „Conjuring 2“ - Kult-Spukhaus-Horror um die Dämonologen Ed und Lorraine Warren.

„A Quiet Place“ und „A Quiet Place: Tag eins“ - gefeierte Horror-Reihe in der nur eines zählt: absolute Stille.

„Annabelle“ Teile 1–3 - Conjuring-Spin-off mit der unheimlichsten Puppe des Horrorkinos.

„From Dusk Till Dawn“, sowie „From Dusk till Dawn 2: Texas Blood Money“ und „From Dusk Till Dawn 3: The Hangman's Daughter“- Robert Rodriguez' Kultfilm und seine Fortsetzungen.

Übernatürlicher Horror & Exorzismus

„The Ritual“ – Starbesetzter Exorzismus-Schocker mit Al Pacino und Dan Stevens.

„The Nun“ - Horror-Spin-off aus der "Conjuring"-Reihe.

„13 Exorcisms“ - Spanischer Exorzismus-Schocker.

„The Twin“ - Düsterer Horror aus Finnland.

„Home Sweet Home – Wo das Böse wohnt“ - Geisterhaushorror aus Deutschland mit David Kross und Nilam Farooq.

“The Beast Within” – Mystery-Horror mit Kit Harrington.

„The Woman in the Yard“ - Horror bei hellstem Sonnenschein vom "Black Adam"-Regisseur Jaume Collet-Serra.

Halloween mit Horror-Meister Stephen King

„ES: Welcome to Derry“ - Die Serie zum Mega-Horrorhit nach Stephen Kings Bestseller erzählt die Vorgeschichte der Kleinstadt Derry. Ab 27. Oktober immer montags um 20.15 Uhr und anschließend jederzeit auf Abruf.

„Es“ - Neuversion von Stephen Kings Schocker: Bill Skarsgård konfrontiert als Killer-Clown die Kids eines Provinznests mit ihren größten Ängsten.

„Friedhof der Kuscheltiere“ - Die Neuverfilmung von Stephen Kings Bestseller.

„The Monkey“ – Rabenschwarze Horrorsatiere von "Longlegs"-Regisseur Osgood Perkins und "Saw"-Produzent nach einer Kurzgeschichte von Stephen King.

„Salem's Lot – Brennen muss Salem“ – Filmadaption von Stephen Kings erstem Nummer-Eins-Besteller.

Alle Filme auf einen Blick - das komplette Horror-Line-Up auf "Sky Cinema Highlights" sowie auf Abruf über Sky und WOW:

13 Exorcisms

A Quiet Place

A Quiet Place: Tag eins

Abigail

Annabelle

Annabelle 2

Annabelle 3

Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster

Blood & Sinners

Conjuring - Die Heimsuchung

Es

Final Destination

Final Destination 2

Final Destination 3

Final Destination 4

Final Destination 5

Final Destination: Bloodlines

Friedhof der Kuscheltiere

From Dusk Till Dawn

From Dusk till Dawn 2: Texas Blood Money

From Dusk Till Dawn 3: The Hangman's Daughter

Heretic

Home Sweet Home - Wo das Böse wohnt

MaXXXine

Never Let Go

Nosferatu - Der Untote

Orphan: First Kill

Das Relikt

Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Salem's Lot - Brennen muss Salem

Smile 2

Speak No Evil

Sunrise

The Bagman

The Beast Within

The Black Phone

The Conjuring 2

The Crow

The Last Witch Hunter

The Monkey

The Nun

The Ritual

The Strangers: Chapter 1

The Twin

The Wolf Man

The Woman in the Yard

They See You

Till Death

