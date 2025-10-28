News

Sky zeigt über 45 Horror-Highlights zu Halloween

28.10.2025 (Philipp Kind)

Halloween Skystream

Bildquelle: Sky

Pünktlich zur Halloween-Saison feiert Sky ein schauriges Fest für Horror-Fans. Mit über 45 Filmen bietet Sky Cinema Halloween 2025 ein besonders vielseitiges Line-up aus Klassikern, ikonischen Franchises und aktuellen Top-Hits.

Die Halloween-Highlights sind verfügbar mit:

  • Sky Filme & Serien inkl. Netflix, Paramount+ und Bundesliga-Freitag (Saison 2025/26) für € 21,99 mtl. (im 24-Monats-Abo, ab 25. Monat € 40,50 mtl.)
  • WOW Filme & Serien für 9,96 mtl. (monatlich kündbar).

Hier die Horror-Highlights in der Übersicht:

Kult-Franchises

Anzeige
Yamaha True X 800x600
  • „Final Destination“ Teile 1–5 + „Final Destination: Bloodlines“ - Die legendäre Horror-Reihe rund um tödliche Vorahnungen und spektakuläre Unfälle.
  • „Conjuring – Die Heimsuchung“ und „Conjuring 2“ - Kult-Spukhaus-Horror um die Dämonologen Ed und Lorraine Warren.
  • „A Quiet Place“ und „A Quiet Place: Tag eins“ - gefeierte Horror-Reihe in der nur eines zählt: absolute Stille.
  • „Annabelle“ Teile 1–3 - Conjuring-Spin-off mit der unheimlichsten Puppe des Horrorkinos.
  • „From Dusk Till Dawn“, sowie „From Dusk till Dawn 2: Texas Blood Money“ und „From Dusk Till Dawn 3: The Hangman's Daughter“- Robert Rodriguez' Kultfilm und seine Fortsetzungen.

Übernatürlicher Horror & Exorzismus

  • „The Ritual“ – Starbesetzter Exorzismus-Schocker mit Al Pacino und Dan Stevens.
  • „Conjuring - Die Heimsuchung“ – Kult-Spukhaus-Horror um die Dämonologen Ed und Lorraine Warren.
  • „The Nun“ - Horror-Spin-off aus der "Conjuring"-Reihe.
  • „13 Exorcisms“ - Spanischer Exorzismus-Schocker.
  • „The Twin“ - Düsterer Horror aus Finnland.
  • „Home Sweet Home – Wo das Böse wohnt“ - Geisterhaushorror aus Deutschland mit David Kross und Nilam Farooq.
  • “The Beast Within” – Mystery-Horror mit Kit Harrington.
  • „The Woman in the Yard“ - Horror bei hellstem Sonnenschein vom "Black Adam"-Regisseur Jaume Collet-Serra.

Halloween Es Sky

Bildquelle: Sky

Halloween mit Horror-Meister Stephen King

  • „ES: Welcome to Derry“ - Die Serie zum Mega-Horrorhit nach Stephen Kings Bestseller erzählt die Vorgeschichte der Kleinstadt Derry. Ab 27. Oktober immer montags um 20.15 Uhr und anschließend jederzeit auf Abruf.
  • „Es“ - Neuversion von Stephen Kings Schocker: Bill Skarsgård konfrontiert als Killer-Clown die Kids eines Provinznests mit ihren größten Ängsten.
  • „Friedhof der Kuscheltiere“ - Die Neuverfilmung von Stephen Kings Bestseller.
  • „The Monkey“ – Rabenschwarze Horrorsatiere von "Longlegs"-Regisseur Osgood Perkins und "Saw"-Produzent nach einer Kurzgeschichte von Stephen King.
  • „Salem's Lot – Brennen muss Salem“ – Filmadaption von Stephen Kings erstem Nummer-Eins-Besteller.

Alle Filme auf einen Blick - das komplette Horror-Line-Up auf "Sky Cinema Highlights" sowie auf Abruf über Sky und WOW:

  • 13 Exorcisms
  • A Quiet Place
  • A Quiet Place: Tag eins
  • Abigail
  • Annabelle
  • Annabelle 2
  • Annabelle 3
  • Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster
  • Blood & Sinners
  • Conjuring - Die Heimsuchung
  • Es
  • Final Destination
  • Final Destination 2
  • Final Destination 3
  • Final Destination 4
  • Final Destination 5
  • Final Destination: Bloodlines
  • Friedhof der Kuscheltiere
  • From Dusk Till Dawn
  • From Dusk till Dawn 2: Texas Blood Money
  • From Dusk Till Dawn 3: The Hangman's Daughter
  • Heretic
  • Home Sweet Home - Wo das Böse wohnt
  • MaXXXine
  • Never Let Go
  • Nosferatu - Der Untote
  • Orphan: First Kill
  • Das Relikt
  • Resident Evil: Welcome to Raccoon City
  • Salem's Lot - Brennen muss Salem
  • Smile 2
  • Speak No Evil
  • Sunrise
  • The Bagman
  • The Beast Within
  • The Black Phone
  • The Conjuring 2
  • The Crow
  • The Last Witch Hunter
  • The Monkey
  • The Nun
  • The Ritual
  • The Strangers: Chapter 1
  • The Twin
  • The Wolf Man
  • The Woman in the Yard
  • They See You
  • Till Death
Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK