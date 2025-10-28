News
Sky zeigt über 45 Horror-Highlights zu Halloween
28.10.2025 (Philipp Kind)
Pünktlich zur Halloween-Saison feiert Sky ein schauriges Fest für Horror-Fans. Mit über 45 Filmen bietet Sky Cinema Halloween 2025 ein besonders vielseitiges Line-up aus Klassikern, ikonischen Franchises und aktuellen Top-Hits.
Die Halloween-Highlights sind verfügbar mit:
- Sky Filme & Serien inkl. Netflix, Paramount+ und Bundesliga-Freitag (Saison 2025/26) für € 21,99 mtl. (im 24-Monats-Abo, ab 25. Monat € 40,50 mtl.)
- WOW Filme & Serien für 9,96 mtl. (monatlich kündbar).
Hier die Horror-Highlights in der Übersicht:
Kult-Franchises
- „Final Destination“ Teile 1–5 + „Final Destination: Bloodlines“ - Die legendäre Horror-Reihe rund um tödliche Vorahnungen und spektakuläre Unfälle.
- „Conjuring – Die Heimsuchung“ und „Conjuring 2“ - Kult-Spukhaus-Horror um die Dämonologen Ed und Lorraine Warren.
- „A Quiet Place“ und „A Quiet Place: Tag eins“ - gefeierte Horror-Reihe in der nur eines zählt: absolute Stille.
- „Annabelle“ Teile 1–3 - Conjuring-Spin-off mit der unheimlichsten Puppe des Horrorkinos.
- „From Dusk Till Dawn“, sowie „From Dusk till Dawn 2: Texas Blood Money“ und „From Dusk Till Dawn 3: The Hangman's Daughter“- Robert Rodriguez' Kultfilm und seine Fortsetzungen.
Übernatürlicher Horror & Exorzismus
- „The Ritual“ – Starbesetzter Exorzismus-Schocker mit Al Pacino und Dan Stevens.
- „The Nun“ - Horror-Spin-off aus der "Conjuring"-Reihe.
- „13 Exorcisms“ - Spanischer Exorzismus-Schocker.
- „The Twin“ - Düsterer Horror aus Finnland.
- „Home Sweet Home – Wo das Böse wohnt“ - Geisterhaushorror aus Deutschland mit David Kross und Nilam Farooq.
- “The Beast Within” – Mystery-Horror mit Kit Harrington.
- „The Woman in the Yard“ - Horror bei hellstem Sonnenschein vom "Black Adam"-Regisseur Jaume Collet-Serra.
Halloween mit Horror-Meister Stephen King
- „ES: Welcome to Derry“ - Die Serie zum Mega-Horrorhit nach Stephen Kings Bestseller erzählt die Vorgeschichte der Kleinstadt Derry. Ab 27. Oktober immer montags um 20.15 Uhr und anschließend jederzeit auf Abruf.
- „Es“ - Neuversion von Stephen Kings Schocker: Bill Skarsgård konfrontiert als Killer-Clown die Kids eines Provinznests mit ihren größten Ängsten.
- „Friedhof der Kuscheltiere“ - Die Neuverfilmung von Stephen Kings Bestseller.
- „The Monkey“ – Rabenschwarze Horrorsatiere von "Longlegs"-Regisseur Osgood Perkins und "Saw"-Produzent nach einer Kurzgeschichte von Stephen King.
- „Salem's Lot – Brennen muss Salem“ – Filmadaption von Stephen Kings erstem Nummer-Eins-Besteller.
Alle Filme auf einen Blick - das komplette Horror-Line-Up auf "Sky Cinema Highlights" sowie auf Abruf über Sky und WOW:
- 13 Exorcisms
- A Quiet Place
- A Quiet Place: Tag eins
- Abigail
- Annabelle
- Annabelle 2
- Annabelle 3
- Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster
- Blood & Sinners
- Conjuring - Die Heimsuchung
- Es
- Final Destination
- Final Destination 2
- Final Destination 3
- Final Destination 4
- Final Destination 5
- Final Destination: Bloodlines
- Friedhof der Kuscheltiere
- From Dusk Till Dawn
- From Dusk till Dawn 2: Texas Blood Money
- From Dusk Till Dawn 3: The Hangman's Daughter
- Heretic
- Home Sweet Home - Wo das Böse wohnt
- MaXXXine
- Never Let Go
- Nosferatu - Der Untote
- Orphan: First Kill
- Das Relikt
- Resident Evil: Welcome to Raccoon City
- Salem's Lot - Brennen muss Salem
- Smile 2
- Speak No Evil
- Sunrise
- The Bagman
- The Beast Within
- The Black Phone
- The Conjuring 2
- The Crow
- The Last Witch Hunter
- The Monkey
- The Nun
- The Ritual
- The Strangers: Chapter 1
- The Twin
- The Wolf Man
- The Woman in the Yard
- They See You
- Till Death
