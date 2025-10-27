News

"Die nackte Kanone" (2025) im November auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht "Die nackte Kanone" (The Naked Gun) im November auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Neuauflage der Comedy-Reihe mit Liam Neeson als Sohn des tollpatschigen Polizisten Frank Drebin erscheint am 13.11.2025 fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sind mit Dolby Atmos-Ton in Englisch und Dolby Digital 5.1-Ton in Deutsch ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Making of-Featurettes sowie zahlreiche "Deleted Scenes" und "Outtakes" geplant.

bereits erhältlich:

